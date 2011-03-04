-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 1,20 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,20 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 278,13 puan artarak 61.112,83 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,46 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 447,66 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 725,79 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,20 değer kazandı. -DOLAR GERİLEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5970 liradan alınan dolar 1,6000 liradan, 2,2340 liradan alınan avro 2,2390 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6050 lira olan dolar güne 1,6020 liradan, 2,2370 lira olan avro 2,2360 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5960 lira, en yüksek 1,6000 lira, satışta en düşük 1,6030 lira, en yüksek 1,6060 lira seviyesinde işlem görüyor.