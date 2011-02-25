-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 1,00 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,00 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1,78 puan düşerek 61.367,34 puandan kapandı. Hisse senetlerinde ikinci seansta kayda değer değişim olmadı. İlk seanstaki 608,30 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 606,52 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,00 değer kazandı.