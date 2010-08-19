-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 1,00 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,00 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 750,83 puan azalarak 58.849,39 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,26 oldu. İlk seanstaki 156,79 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 594,04 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,00 değer kaybetti.