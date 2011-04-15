-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,72 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,72 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 241,77 puan artarak 68.450,46 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,35 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 249,19 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 490,96 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,72 değer kazandı. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5140 liradan alınan dolar 1,5170 liradan, 2,1830 liradan alınan avro 2,1880 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5230 lira olan dolar güne 1,5240 liradan, 2,1980 lira olan avro 2,2050 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5120 lira, en yüksek 1,5140 lira, satışta en düşük 1,5170 lira, en yüksek 1,5200 lira seviyesinde işlem görüyor.