-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,59 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,59 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 337,90 puan artarak 58.822,82 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kazancı yüzde 0,58 oldu. İlk seanstaki 5,06 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 342,96 puan yükseldi.Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,59 değer kazandı.