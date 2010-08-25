-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,58 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,58 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 536,71 puan düşerek 58.285,65 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,91 oldu. İlk seanstaki 199,16 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 337,55 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,58 değer yitirdi.