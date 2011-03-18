-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,56 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,56 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 930,09 puan artarak 63.839,27 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,48 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 573,03 puanlık azalış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 357,06 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,56 değer kazandı. -DÖVİZ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5770 liradan alınan dolar 1,5800 liradan, 2,2270 liradan alınan avro 2,2320 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5860 lira olan dolar güne 1,5870 liradan, 2,2210 lira olan avro 2,2230 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5720 lira, en yüksek 1,5750 lira, satışta en düşük 1,5785 lira, en yüksek 1,5820 lira seviyesinde işlem görüyor.