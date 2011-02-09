-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,48 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,48 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 66,20 puan düşerek 65.569,61 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,10 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 381,68 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 315,48 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,48 değer kazandı.