-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,38 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,38 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 267,16 puan düşerek 67.923,91 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,39 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 522,11 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 254,95 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,38 değer kazandı.