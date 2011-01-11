-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,30 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,30 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 446,91 puan düşerek 67.668,96 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,66 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 241,19 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 205,72 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,30 değer yitirdi.