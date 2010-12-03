-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,12 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,12 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 550,64 puan düşerek 66.860,19 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,82 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 471,75 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 78,89 puan düştü. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,12 değer yitirdi.