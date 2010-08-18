-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 0,03 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,03 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 234,91 puan artarak 59.444,43 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kazancı yüzde 0,40 oldu. İlk seanstaki 254,40 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 19,40 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,03 değer kaybetti.