-BORSA GÜNLÜK BAZDA % 0,72 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,72 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 242,83 puan artarak 64.658,76 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,38 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 713,07 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 470,24 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,72 değer yitirdi.