-Borsa günlük 397,89 puan yükseldi İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 397,89 puan ve ortalama yüzde 0,70 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 38,05 puan azalarak 57.356,72 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,07 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 435,94 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 397,89 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,70 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7790 liradan alınan dolar 1,7830 liradan, 2,3390 liradan alınan avro 2,3420 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7870 lira olan dolar güne 1,7910 liradan, 2,3560 lira olan avro 2,3490 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7805 lira, en yüksek 1,7825 lira, satışta en düşük 1,7860 lira, en yüksek 1,7890 lira seviyesinde işlem görüyor.