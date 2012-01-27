T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa günlük 397,89 puan yükseldi   İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 19:42

-Borsa günlük 397,89 puan yükseldi   İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 397,89 puan ve ortalama yüzde 0,70 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 38,05 puan azalarak 57.356,72 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,07 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 435,94 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 397,89 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,70 değer kazandı.   -Dolar/avro-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7790 liradan alınan dolar 1,7830 liradan, 2,3390 liradan alınan avro 2,3420 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7870 lira olan dolar güne 1,7910 liradan, 2,3560 lira olan avro 2,3490 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7805 lira, en yüksek 1,7825 lira, satışta en düşük 1,7860 lira, en yüksek 1,7890 lira seviyesinde işlem görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24