-Borsa günlük 2.250,50 puan geriledi İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.250,50 puan ve ortalama yüzde 3,78 oranında geriledi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.452,53 puan azalarak 57.209,16 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,48 oranında geriledi. İlk seanstaki 797,97 puanlık azalış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.250,50 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,78 değer yitirdi. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8980 liradan alınan dolar 1,9010 liradan, 2,5130 liradan alınan avro 2,5180 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8710 lira olan dolar güne 1,8880 liradan, 2,4910 lira olan avro 2,5050 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8970 lira, en yüksek 1,9000 lira, satışta en düşük 1,9030 lira, en yüksek 1,9100 lira seviyesinde işlem görüyor.