Borsa güne yüzde 3,49 kayıpla başladı

Küresel piyasalarda Koronavirüs kaynaklı sert düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 3.49 düşüşle 92 bin 246 puanda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.98 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu.

ABD Merkez Bankası'nın, bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını beklemeden faizi 100 bazpuan indirmesine karşın, iç piyasada dolar 6.30 liranın üzerinde tutunuyor.

Dövizde son durum

Dolar en düşük 6.2780 lira ve en yüksek 6.3429 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

Euro en düşük 6.9931 lira ve en yüksek 7.0833 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.7530 lira ve en yüksek 7.8595 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında işlem görüyor.