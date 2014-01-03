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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı, dolar 2,17

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 165,48 puanlık yükselişle 67.151,30 puandan başladı

03 Ocak 2014 12:19

Borsa İstanbul'da XU100  işlem gören hisse senetleri ilk seansta önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,25 oranında değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Holding endeksi ise güne sınırlı da olsa düşüşle başladı. Dolar, 10.19 itibariyle, 2,1730 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin  67.700 ve 68.400 seviyelerinin direnç, 66.700 ve 66.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.      

 

 

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