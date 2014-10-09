Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları sonrası güne 985,43 puanlık yükselişle 73.928,93 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 1,35 değer kazanırken bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 1,09 yükseliş kaydetti.

Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, yatırımcısına en fazla kazandıran sektör endeksi bankacılık oldu.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarında değerlenen dolar ve küresel büyümeye ilişkin endişelerin dile getirilmesinin piyasaları desteklediğini belirterek, BIST 100 endeksinin 73.800 üzerinde kalması durumunda 74.500 ve 75.000 dirençlerinin takip edileceğini kaydediyor.

Döviz

İstanbul serbest piyasada dolar 2,2700, avro 2,8930 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,2670 liradan alınan dolar 2,2700 liradan satılıyor. 2,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,8930 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,2900 lira, avronun satış fiyatı ise 2,9000 lira olmuştu.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalar, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında yüksek seyreden dolar ve küresel büyümeye ilişkin endişelerin dile getirilmesinden destek buldu.

Küresel piyasalar, diğer para birimleri ve emtialar karşısında değerlenen dolar ve ekonomik aktiviteye ilişkin kötümserlikle sert düşüşler yaşarken, dün akşam açıklanan Fed toplantı tutanaklarında yüksek seyreden doların ve büyümeye ilişkin endişelerin dile getirilmesi piyasaları güçlü bir şekilde destekledi.

Tutanakların açıklanmasının ardından ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri yüzde 2,43 seviyelerinden yüzde 2,31'e kadar gerilerken, hisse senedi piyasaları önceki günü kayıplarının tamamını geri aldı.

Dolar endeksi, dün 86 sınırından düşüşe geçerek günü 85,3 seviyesinden tamamlarken, Dow Jones endeksi yüzde 1,64, S&P 500 endeksi yüzde 1,75, Nasdaq endeksi yüzde 1,90 yükseliş kaydetti.

Analistler, Fed'in yüksek seyreden dolar ve küresel büyümeye ilişkin risklerden rahatsız olduğunu dile getirmesinin piyasaları pozitif etkilediğini ve bu sürecin kısa vadede devam edebileceğini tahmin ediyor.

Avrupa tarafında Fed tutanakları öncesinde kapanan hisse senedi piyasaları günü yüzde 1 civarında düşüşle tamamlarken, uluslararası piyasada işlem gören avro/dolar paritesi ise 1,26 seviyelerinden yükselişe geçerek günü 1,2734 seviyesinden tamamladı.

Yurt içinde, dün küresel piyasalardaki negatif seyir ve yükseliş eğilimindeki doların etkisiyle Borsa İstanbul'da satış baskısının güçlenerek devam ettiği ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 72.500 sınırına kadar gerilediği görüldü. Dolar/TL uluslararası piyasada Fed tutanakları sonrasında 2,2940 seviyesinden 2,26 sınırına kadar gerilerken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 2,2670 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak perakende satışlar ile Almanya'da açıklanacak dış ticaret verileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlayacağını ve sırasıyla 74.500 ve 75.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydediyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı perakende satışlar

11.00 Avro Bölgesi, ECB Aylık Raporu

14.00 İngiltere, Merkez Bankası (BoE) kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları