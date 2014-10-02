Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 193,60 puanlık yükselişle 74.348,11 puandan başladı.

Bekir Gürdamar’ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,16 yükseliş kaydetti.

Açılışta yatırımcısına en fazla kazandıran sektör endeksi, yüzde 0,62 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Analistler, BIST 100 endeksinin 74.000 seviyesinin destek, 75.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Başkan Mario Draghi'nin açıklamaları ile ABD fabrika siparişlerinin yön üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Serbest piyasada dolar 2,2780, Avro ise 2,8830 liradan güne başladı.