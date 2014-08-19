T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,38 değer kazandı

19 Ağustos 2014 13:01

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 294,56 puanlık yükselişle 77.636,65 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,38 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.

Analistler, teknik olarak endeksin 76.000 seviyesinin destek, 78.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak temmuz ayı TÜFE verisinin takip edileceğini kaydediyor.

 

Dövizde son durum

 

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:     

İSTANBUL    ALIŞ    SATIŞ        

ABD Doları  2,1650  2,1700        

Avro        2,8900  2,8960       

Sterlin     3,6200   3,6300                                        

ANKARA                           

ABD Doları  2,1600  2,1700       

Avro        2,8830  2,8980       

Sterlin     3,5950  3,6490

ETİKETLER

borsaaçılışyükselişhisse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24