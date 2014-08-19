Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 294,56 puanlık yükselişle 77.636,65 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,38 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.

Analistler, teknik olarak endeksin 76.000 seviyesinin destek, 78.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak temmuz ayı TÜFE verisinin takip edileceğini kaydediyor.

Dövizde son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 2,1650 2,1700

Avro 2,8900 2,8960

Sterlin 3,6200 3,6300

ANKARA

ABD Doları 2,1600 2,1700

Avro 2,8830 2,8980

Sterlin 3,5950 3,6490