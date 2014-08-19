Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 294,56 puanlık yükselişle 77.636,65 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,38 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.
Analistler, teknik olarak endeksin 76.000 seviyesinin destek, 78.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak temmuz ayı TÜFE verisinin takip edileceğini kaydediyor.
Dövizde son durum
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 2,1650 2,1700
Avro 2,8900 2,8960
Sterlin 3,6200 3,6300
ANKARA
ABD Doları 2,1600 2,1700
Avro 2,8830 2,8980
Sterlin 3,5950 3,6490