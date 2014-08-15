Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa, güne yükselişle başladıBIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 361.38 puanlık yükselişle 77.931,30 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,47 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde mayıs dönemi işsizlik oranı, merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayı beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek büyüme, ABD ÜFE, sanayi üretimi ve New York Fed İmalat Sanayi endeksi verilerinin BIST 100'ün yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 78.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 80.000 puanın gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 76.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu belirtiyor.