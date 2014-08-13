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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul azalan jeopolitik riskler ve siyasi söylemler sonrası ekonomik verilere odaklandı

13 Ağustos 2014 13:07

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,40 yükselişle 78.141 puandan başladı. Jeoploitik risklerde azalma ve Erdoğan'ın 1. turda Cumhurbaşkanı seçilmesiyle geride kalan politik gelişmeler sonrası piyasalar ekonomik verilere odaklandı.

Borsa Gündem’de yer alan habere göre, bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında İngiltere haziran ayı işsizlik oranı, Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de temmuz ayı perakende satışlar verisi yakından izlenecek.

Özellikle döviz piyasalarına yön verecek gelişmeler öncesi euro/dolar paritesi 1,3370'de bulunurken, sabah saaleri itibarıyla dolar/TL'de 2,16 TL'nin altında işlemler gerçekleşiyor.

BİST100 teknik analizi:

Oyak Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:

''Endeksin teknik göstergeleri aşırı satım bölgesinde bulunurken dünkü kapanışın bollinger bandının alt kanal çizgisinin içinde kapanması nedeni ile tepki yükselişi bekliyoruz. Olası tepki yükselişleri 79,000 direnç seviyesi geçilemediği sürece zayıf kalacaktır.
   
Gün içi ilk direnç noktamız 78,500 seviyesinde bulunuyor. Sonraki direnç noktamız ise 79,000 puan seviyesidir.
Gün içi ilk destek noktamız 76,800 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destek noktamız ise 76,000 puan seviyesidir.''

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