Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 224,02 puanlık yükselişle 79.656,35 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,79 yükseliş kaydetti.

Bankacılık endeksi ise güne yüzde 0,17 düşüşle başladı. Analistler, BIST 100 endeksinin 79.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirterek, bugün öğleden sonra açıklanacak İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları (BoE, ECB) faiz kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının yön üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Euro ve dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 2,1610, euro 2,8910 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,1580 liradan alınan dolar 2,1610 liradan satılıyor. 2,8980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,8910 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,1600 lira, euronun satış fiyatı ise 2,8820 lira olmuştu.