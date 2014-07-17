Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,48 yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi dün son bir haftadır etkili olan yükseliş isteğini devam ettirerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 artışla 82.270,52 puandan tamamlamıştı. Analistler, BIST 100 endeksinin 82.500 seviyelerinin güçlü direnç konumunda olduğunu belirterek, bu seviyenin kırılması durumunda Gezi olaylarının başlangıcında bırakılan fiyat boşluğunun kapatılmaya çalışılacağını tahmin ediyor.

Endeks, Gezi olayları başlangıcının öncesinde en düşük 84.867 puanı görmüştü. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının yön üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin olası düşüşlerde ise 81.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydediyor.

Bugün saat 14.00'te açıklanacak PPK faiz kararına ilişkin gerçekleştirilen AA Finans beklenti anketine göre ekonomistlerin tamamı faizlerde indirim bekliyor. 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete katılan ekonomistlerin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. TCMB'nin politika faiz oranı yüzde 8,75'te bulunuyor. -Döviz İstanbul serbest piyasada dolar 2,1240 liradan, avro 2,8720 liradan güne başladı.