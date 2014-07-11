T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 2,1270, avro 2,8930 liradan güne başladı

11 Temmuz 2014 13:15

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 237,23 puanlık yükselişle 78.788,81 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak mayıs ayı cari işlemler açığı verisinin, yurt dışında ise Portekiz başta olmak üzere Avro Bölgesi’ndeki kırılgan ülkeler ile ilgili gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirtiyor.

BIST 100 endeksinin 79.000 puanın üzerine yükselmesi durumunda teknik olarak pozitif görünümün tekrar etkili olabileceğini ifade eden analistler, aksi durumda 77.500 desteğinin gündeme gelebileceğini kaydediyor.

 

Döviz

 

İstanbul serbest piyasada dolar 2,1270, avro 2,8930 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,1240 liradan alınan dolar 2,1270 liradan satılıyor.

2,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,8930 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,1290 lira, avronun satış fiyatı ise 2,8970 lira olmuştu.

ETİKETLER

borsaekonomidolardöviz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24