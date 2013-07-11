Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi güne önceki kapanışa göre 1.779,35 puanlık yükselişle 72.853,46 puandan başladı.

Dün akşam saatlerinde açıklanan Fed toplantı tutanaklarında üyelerin neredeyse yarısının parasal genişlemenin bu yıl sonuna kadar sonlandırılmasını istediği, buna karşın üyelerin neredeyse tamamının makroekonomik göstergelerde daha güçlü iyileşmeler görülene kadar parasal genişlemenin devam etmesi gerektiğini belirtmesi kafaları karıştırırken, Bernanke'nin konuşması "öngörülebilir gelecek" için sis bulutlarını dağıttı.

Bernanke yaptığı konuşmasında, krizin üzerinde 6 yıl geçmesine rağmen olumsuz etkilerinin halen tam olarak ortadan kalkmadığını ve finansal istikrar ile para politikasına eşit şekilde odaklanmak gerektiğini vurgulayarak "öngörülebilir gelecekte parasal genişlemenin desteklenmesi gereklidir" ifadesini kullandı.

BIST 100 endeksinin 73.000 puan seviyesinin direnç konumunda olduğunu vurgulayan analistler, endeksin bu seviyenin üzerine yükselmesi durumunda pozitif havanın artabileceğini, ancak döviz ve faiz piyasasındaki hareketliliklerin endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.