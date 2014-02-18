T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul güne yüzde 0,05 artıda, 65 bin 663 puandan başladı

18 Şubat 2014 12:14

Borsa İstanbul, Japon Merkez Bankası’nın varlık alımını devam ettirmesiyle yükselen diğer borsalara paralel güne yatay başladı.

Borsa İstanbul güne yüzde 0,05 artıda, 65 bin 663 puandan başladı. Asya borsalarında Japonya Merkez Bankası'nın varlık alım programına devam etmesiyle Nikkei endeksi yükselirken, Avrupa endekslerinde hafif artış beklentisinin bulunduğu güne Borsa İstanbul'un yatay bir başlangıç yaptı. Piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını takip edecek. TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa süre önce gerçekleştirdiği sert adımların etkisini görmeyi tercih etmesi ve yeni bir adım atmaması bekleniyor.

ETİKETLER

borsaekonomialtındolarhisseyatay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24