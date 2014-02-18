Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul, Japon Merkez Bankası’nın varlık alımını devam ettirmesiyle yükselen diğer borsalara paralel güne yatay başladı.

Borsa İstanbul güne yüzde 0,05 artıda, 65 bin 663 puandan başladı. Asya borsalarında Japonya Merkez Bankası'nın varlık alım programına devam etmesiyle Nikkei endeksi yükselirken, Avrupa endekslerinde hafif artış beklentisinin bulunduğu güne Borsa İstanbul'un yatay bir başlangıç yaptı. Piyasalar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını takip edecek. TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa süre önce gerçekleştirdiği sert adımların etkisini görmeyi tercih etmesi ve yeni bir adım atmaması bekleniyor.