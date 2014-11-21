Borsa, güne son 3,5 ayın en yükseğinden başladı

Merkez Bankası'nın (MB) faiz oranlarını değiştirmemesi S&P'nin Türkiye not görünümünü olumlu yönde değiştirmesi beklentileriyle borsada aylardır görülmeyen seviyeler görülüyor. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi güne önceki kapanışa göre 342,82 puanlık yükselişle 3,5 ayın en yüksek seviyesi olan 82.854,71 puandan başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi güne önceki kapanışa göre 342,82 puanlık yükselişle 3,5 ayın en yüksek seviyesi olan 82.854,71 puandan başladı. Açılıştan sonra da yükselen borsa saat 10:55 itibariyle 83 bin puanın üstünde seyrediyor.

Borsa İstanbul'da pay piyasaları dünkü kapanışına göre ortalama yüzde 0,42 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Açılışta yatırımcısına en fazla kazandıran sektör endeksi bankacılık olurken, kaybettiren tek sektör endeksi ise "menkul kıymet yatırım ortaklığı" oldu.

Dün TCMB'nin faizleri ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda değiştirmemesinin ardından güçlü bir görünüm sergileyen BIST 100 endeksi, analistlerin güçlü direnç olarak nitelendirdikleri 82.500 puanın hemen üzerinde günü tamamlamıştı. BIST 100 endeksinin 10 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi son 1,5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,24'e, dolar/TL'nin ise 2,22 sınırına kadar gerilemesinden destek bulduğunu belirten analistler, teknik olarak 82.500 puanın üzerinde kalması durumunda yeni hedefinin 83.400 direnci olacağını kaydediyor.

Görünüm durağana yükseltilebilir

Analistler, dünkü TCMB kararının ardından gözlerin kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildiğini ifade ediyor. S&P'nin Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin hemen altında ve görünümü negatif olarak değerlendirdiğini hatırlatan analistler, bugünkü değerlendirme için genel olarak not değişimi beklemezken, görünümde olumlu yönde değişim olabileceğini tahmin ediyor.

Dolar 2,22 TL'nin altını zorluyor

merkez bankası'nın faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından 2,2210 TL'ye kadar düşen dolar ise bugün 2,2195 TL'ye kadar geriledi. Bu seviyeden tekrara 2,22 TL'nin altına düşen dolarda olumlu S&P beklentileriyle düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.