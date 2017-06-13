T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı; BIST 100 Endeksi 100 binin üzerini gördü

Pazartesi gününü 99,442.11 puan seviyesinden tamamlayan Borsa İstanbul 100 Endeksi, Salı gününe rekorla başladı

13 Haziran 2017 13:11

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselerek 99.742,14 puanla yeni zirvesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 300,03 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile gıda, içecek oldu.

Dün, yurt içinde ilk çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 99.707,33 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyelerin üzerinde kalıcı olamasa da kapanış rekorunu yüzde 0,50 artışla 99.442,11 puana taşıdı.

Analistler, bugün başlayacak ve 2 gün sürecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde küresel piyasaların dalgalı bir seyir izleyeceğini, Fed'in bilançosunu küçültme sürecine dair ipuçları ve açıklamaların ise piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin psikolojik direnç, 98.500 ve 97.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

Borsa İstanbulrekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24