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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Analistler, bugün başlayacak FED toplantısında alınacak kararın tahvil faizlerini ve pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor

30 Ocak 2018 13:28

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 düşüşle 120.214,14 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, 631,16 puan ve yüzde 0,52 azalarak 120.214,14 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,70 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu. 

Dün tarihi zirvesi olan 121.531,50 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri verse de önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazanarak 120.845,29 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, kararın tahvil faizlerini ve pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

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