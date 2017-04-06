Borsa güne düşüşle başladı

BIST 100 endeksi güne 456,99 puan azalışla başladı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmelerinin piyasaların dikkatinde olduğu belirtiliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre açılışta BIST 100 endeksi 456,99 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi ise yüzde 0,84 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile finansal kiralama, faktoring; en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışında tepki alımları sayesinde artış sağlamıştı

Dün yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle 88.129,92 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı.

ABD ile Çin'in görüşmesinden çıkacak sonuçlar bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dün açıklanan, mart ayı toplantı tutanaklarında birçok üye bilanço küçültmeye yönelik görüş bildirdi. Tutanaklarda, kademeli hızda faiz artışının FOMC'nin tam istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefleri için muhtemelen uygun olduğu ifadeleri yer alırken, Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosuyla ilgili tartışmalar dikkati çekti.

Analistler, Fed üyelerinin bilanço küçültmeye yönelik görüş bildirmesinin yatırımcıların risk iştahını azaltmasına neden olduğunu, bunun da pay piyasalarında düşüş eğilimini öne çıkardığını bildirdi. Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2 gün sürecek görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirten analistler, BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin destek, 90.000'in ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.