Borsa hafif yükselişle kapandı

Borsa İstanbul XU100 son iki haftada sert değer kaybeden bankacılık hisselerine gelen alımların öncülüğünde yüzde 0.85 yükselişle kapandı. Seans içinde 68,949.54 puana kadar yükselen BIST-100 endeksi yüzde 68,598.61 puandan kapandı. Dün yüzde 4.8 yükselen bankacılık endeksi bugün de yüzde 1.29 artış kaydetti.

Borsa güne yüzde 0,5 kayıpla başladıktan sonra gelen ilk seansı yüzde 0,17 yükselişle 68 bin 137 puandan kapatmıştı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 güne kayıpla başlamıştı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 ilk seansı yüzde 0,17 artıda kapattıktan sonra ikinci seansta yüzde 0,5 kârlı idi.

Dolar/TL'nin zayıf seyrinden destek bulan hisse değerlemelerinin etkisiyle dün yükselen BIST 100'de, siyasi belirsizlik nedeniyle kırılganlık devam ediyor.

Bankacılık endeksi XBANK ise yüzde 1 ekside. Garanti Yatırım Araştırma Yönetmeni Özgür Yurtdaşseven, "İç gündemde tansiyonun görece azalmış olması ve dünden bu yana TL'deki sınırlı değerlenme hisse piyasasındaki tepki alımlarını destekleyen faktörler. Ancak genel itibariyle yalnız zayıf görünümde kayda değer bir değişiklik yok" dedi. Endeks dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 3,11 yükselişle 68 bin 22 puandan kapandı.