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Ekonomi

Borsa güne büyük artışla başladı

BIST 100 güne 3.403,65 puan artışla 99.255,76 puandan başladı

25 Haziran 2018 12:52

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi seçimlerin ardından haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.256 puandan başladı.

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık ve 27. Dönem Milletvekilli seçimlerinin ardından Borsaİstanbul haftaya büyük artışla başladı. BIST 100 güne (%3,55) 3.403,65 puan artışla 99.255,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.403,66 puan ve yüzde 3,55 değer kazanarak  99.255,76 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 5,60, holding endeksi de yüzde  1,78 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla  değer kazanan yüzde 12,19 ile madencilik oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 96.186,76  puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 95.852,11  puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazandığını  anımsatarak, seçim sonuçlarının ardından Türk lirası varlıkların pozitif  ayrıştığı kaydetti.

Türk lirası varlıklarındaki pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ve  oynaklığın azalmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 98.200 ve 100.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini  söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haziran ayı reel kesim güven endeksi ve  kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da İfo iş dünyası güven endeksi  ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD  Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da küresel piyasalardaki risk  iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

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