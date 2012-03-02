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Ekonomi

Borsa güne başlayamadı!

İMKB'de 10.25'e ertelenen sürekli müzayededeki işlemler de kısa süre sonra yeniden durdu ve işlemler bir kez daha ertelendi.

02 Mart 2012 13:31

 

 
T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası 1. seansının teknik bir nedenden dolayı durduruldu.
 
10.25'e ertelenen sürekli müzayededeki işlemler de kısa süre sonra yeniden durdu ve işlemler bir kez daha ertelendi. İMKB'den yapılan ilk açıklamada açılış seansının teknik arıza nedeniyle 10.05-10.20 saatleri arasında yapılacağı, sürekli müzayedenin de saat 10.25'te başlayacağı belirtildi.
 
Ardından saat 10.25'te seans normal şekilde tekrar başladı. Fakat kısa bir süre sonra işlemler yeniden durdu. İMKB hemen bir açıklama göndererek ilk seansta yapılan tüm işlem ve emirlerin iptal edildiğini duyurdu.
 
Seansın yeniden başlama saatinin duyurulacağı bildirildi.
 

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