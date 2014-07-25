Borsa güne 84 bin puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti. Analistler, hafta sonu ve bayram tatili öncesi son işlem gününde haziran ayı dış ticaret verileri başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 82.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini ve 84.900 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydediyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, saat 10.00'da açıklanacak dış ticaret açığına ilişkin gerçekleştirilen AA Finans beklenti anketine göre, ekonomistler haziran ayında 6,87 milyar dolar dış ticaret açığı bekliyor. 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin haziran ayında dış ticaret açığı beklentileri en yüksek 7,55 milyar dolar ile en düşük 6,10 milyar dolar aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu dış ticaret açığı beklentilerinin ortalaması ise 84,73 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı mayıs ayında 7 milyar 108 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. - Dolar 2,0910 liradan, avro 2,8190 liradan güne başladı- İstanbul serbest piyasada dolar 2,0910, avro 2,8190 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 2,0880 liradan alınan dolar 2,0910 liradan satılıyor. 2,8130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,8190 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,0910 lira, avronun satış fiyatı ise 2,8150 lira olmuştu.