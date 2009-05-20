Borsa güne 580,18 puan artışla başladı

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, pazartesi günü ikinci seans kapanışına göre 580,18 puan artarak 34.246,26 puan seviyesinde açıldı.



Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 1,72 oranında değer kazandı.



İMKB Bileşik Endeksi, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından tekrar 34.000 puan seviyelerine ulaştı.

İMKB Bileşik Endeksi en son 7 Mayıs 2008 Perşembe günü 34.835,66 puanla bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü.



Pazartesi günü 33.666,08 puandan kapanan Bileşik Endeks 580,18 puanlık artışla 34.246,26 puandan güne başladı. Daha sonra 34.312,52 puana kadar çıkan endeks 34.200 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürüyor.



Dolar ve Avro’da son rakamlar



İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibariyle şöyle:



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5400, avro 2,0900 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5350 liradan alınan dolar 1,5400 liradan satılıyor. 2,0850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,0900 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada pazartesi kapanışta doların satış fiyatı 1,5540 lira, avronun satış fiyatı ise 2,0960 lira olmuştu.



