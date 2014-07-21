Borsa Gazze ve Ukrayna'ya rağmen yükseliyor

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftaya 378,13 puan yükselişle 31 Mayıs 2013 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviye olan 82.692,66 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti.

Analistler, yeni haftada, yurt dışında Gazze ve Ukrayna ile ilgili haberler, yurt içinde ise perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2014 yılı üçüncü enflasyon raporu ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik olarak endeksin 82.500 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda yeni hedefinin 85.500 seviyesi olacağını kaydediyor.