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Ekonomi

Borsa 'evet'le 62 bini aştı

Anayasa değişikliği için yapılan referandumdan yüzde 60'a yaklaşan 'evet' sonucunun çıkması ve dış piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle borsa haftaya rekorla başladı.

13 Eylül 2010 03:00

T24 - Anayasa değişikliği için yapılan referandumdan yüzde 60'a yaklaşan 'evet' sonucunun çıkması ve dış piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle borsa haftaya rekorla başladı.

İMKB haftaya yüzde 2.15 yükselişle başladı ve endeks 61 bin 905 puana kadar yükseldi. Endeks daha sonra 62 bin 32 puana kadar çıktı ve ilk kez bu seviyenin üzerini gördü. Borsa ilk seansı yüzde 2.02 artışla 61 bin 831 puandan tamamladı.

İkinci seansta da alımları sürdüren endeks günü yüzde 2.73 artışla 62 bin 260 puanla rekor düzeyden kapadı. Endeks böylece tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmış oldu.

İMKB-100 endeksi son bir ayda yüzde 1.43 yükselirken, çarşamba günü ilk seans sonunda yüzde 0.23 düşüşle 60 bin 608 seviyesinden kapanmıştı.


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