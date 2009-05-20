Borsa endeksi yılın en üst seviyesinde

ABD doları bu yılın başlarında bulunduğu seviyeleri bir kez daha test ediyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi de, yaklaşık iki haftalık aranın ardından tekrar 34 bin puan seviyelerine ulaştı.



Pazartesi günü kapanışta 1,5540 lira olan ABD doları güne 1,5400 liradan başladı.



Daha sonra 1,5400-1,5450 bandında seyreden dolar bankalar arası piyasada da satışta 1,5380-1,5440 lira seviyesini koruyor.



Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,3637 sterlin-dolar paritesi 1,5504 yen-dolar paritesi ise 95,93 düzeyinde seyrediyor.



2009 yılına 1,5350 lira seviyelerinde başlayan dolar 9 Mart günü 1,8300 lira seviyelerine kadar yükselerek tarihi rekor kırmıştı.



Borsa 34 bin puanın üstünde seyrediyor



İMKB Bileşik Endeksi en son 7 Mayıs 2008 Perşembe günü 34.835,66 puanla bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü.



Pazartesi günü 33.666,08 puandan kapanan Bileşik Endeks 580,18 puanlık artışla 34.246,26 puandan güne başladı.



Daha sonra 34.312,52 puana kadar çıkan endeks 34.200 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürüyor.



Borsa birinci seansta 797 puan arttı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, pazartesi günü 2. Seans kapanışına göre 797,00 puan artarak 34.463,08 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 2,37 değer kazandı.





Borsa ikinci seansa da artışla başladı



İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 6,20 puan artarak 34.469,28 puandan başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,02 oranında değer kazandı.





İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansın ilk yarısını, birinci seans kapanışına göre 190,30 puan artarak 34.653.38 puandan geçti. Hisse senetleri, birinci seans kapanışına göre yüzde 0,55 oranında değer kazandı.



Bu seviyelerden gelen alımlarla yılın en yüksek seans içi seviyesini test eden endeks bir süre sonra 34.865,85 puana ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Endeksin bundan önceki 2009 yılı seans içi rekoru 34.835,66 puanla 7 Mayıs Perşembe günü ikinci seansta kırılmıştı.



Bu yılın en yüksek gün sonu kapanışı da 33.716,92 puanla 6 Mayıs 2009 Çarşamba günü gerçekleşmişti.



Borsa günlük bazda yüzde 4, 38 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 4,38 oranında değer kazandı. Endeks 2009 yılının en yüksek seviyesinden kapanış yaptı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 676,62 puan artarak 35.139,70 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 1,96 oldu.



İlk seanstaki 797,00 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 1.473,62 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 4,38 değer kazandı.















