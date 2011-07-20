-BORSA DÜŞÜŞLE GÜNÜ KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,33 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 183,40 puan düşerek 61.636,83 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,30 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 19,87 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 203,27 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,33 değer yitirdi. -DOLAR/AVRO- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6630 liradan alınan dolar 1,6660 liradan, 2,3570 liradan alınan avro 2,3620 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6590 lira olan dolar güne 1,6610 liradan, 2,3510 lira olan avro 2,3490 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6590 lira, en yüksek 1,6620 lira, satışta en düşük 1,6640 lira, en yüksek 1,6680 lira seviyesinde işlem görüyor.