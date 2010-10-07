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Ekonomi

Borsa düşüşe, dolar ve avro ise çıkışa geçti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,18 oranında değer yitirdi.

07 Ekim 2010 03:00

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,18 oranında değer yitirdi.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta sadece 1,43 puan artarak 66.758,97 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta kayda değer bir değişim göstermedi.

İlk seanstaki 122,20 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 120,77 puan geriledi.     

Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,18 değer yitirdi.


Dolar 1,4270, avro 1,9880 liraya yükseldi

İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4270 liraya, avronun satış fiyatı 1,9880 liraya yükseldi.


Alınan bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,4220 liradan alınan dolar 1,4270 liradan, 1,9830 liradan alınan avro 1,9880 liradan satılıyor.


Serbest piyasada dün kapanışta 1,4260 lira olan dolar güne 1,4200 liradan, 1,9720 lira olan avro 1,9730 liradan başlamıştı.

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