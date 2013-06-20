Borsa düşüşte; TL sert değer kaybetti

BIST-100 endeksi, saat 09:40'ta yüzde 2.58 kayıpla 76,841.95 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi ise yüzde 3 düşüşte.

Fed'in tahvil alımlarını azaltabileceğini açıklamasının ardından TL sert değer kaybederken; 10 yıllık tahvil de güne, dünkü kapanışa göre 21 baz puan yükselişle başladı.

TL sert değer kaybetti

TL de güne sert değer kaybı ile başladı. Bankacılar, TL'nin tarihi rekor seviyelerine yaklaşmasının ardından TCMB'nin bugün istisnai gün uygulayacağını öngörüyorlar.

Dün akşam saatlerinde 1.8825/1.8828 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah TSİ 0828'de 1.9070 ile Aralık 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Dün akşam 2.20'li seviyelerde işlem gören sepet bazında TL ise aynı saatte 2.2175 ile Ekim 2011'den beri en yüksek seviyi gördü.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed'in tahvil alımlarını azaltabileceğini açıklaması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert kayıplar var. TL de aynı şekilde bu para birimlerini takip ediyor. TCMB bugün istisnai gün uygulayacaktır. Aksi taktirde değer kaybı devam eder. Gün içi döviz satım ihaleleri de mümkün" dedi.

Her iki seviye de TL için tarihi rekorlara oldukça yakın. Dolar/TL'de tarihi rekor 1.9215 ile TCMB'nin doğrudan döviz satımı ile piyasaya müdahale ettiği 2011 yılının son işlem günüydü. Sepet bazında TL ise tarihi rekor 2.2274 ile Ekim 2011'de görülmüştü.

Başka bir bankacı ise bugün zorunlu karşılık döneminin son günü olması sebebiyle TCMB'nin istisnai gün ilan etmesinin bankalararası repo piyasasında faizlerde normal günlere göre çok daha sert hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Fed'in ekonominin beklendiği şekilde toparlanmayı sürdürmesi halinde tahvil alımlarını bu yıl azaltmaya başlayacağını belirtmesinin ardından doların, para birimleri sepeti karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 1 yükselerek 81.414 oldu.

Dolar karşısında daha önce gördüğü dört ayın en yüksek seviyesinden gerileyen euro ise 1.3282 seviyesinde işlem gördü.

Gelişmekte olan ülkelerin tahvil faizlerinde belirleyici nitelikte olan ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi dün yüzde 2.376 ile 15 ayın en yükseğini görmesinin ardından son olarak yüzde 2.354 seviyesinde yer aldı.

Hacimlerin düşük kalmaya devam ettiği tahvil/bono piyasasında 13 Mayıs 2015 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 6.96 valörlü son işlemlerde yüzde 6.81 seviyesindeydi.

İşlemlerin gösterge tahvile göre daha yüksek hacimlerde gerçekleştiği 8 Mart 2023 itfalı 10 yıllık tahvil ise spot kapanışta ortalama yüzde 7.35, valörlüde son işlemlerde yüzde 7.39 seviyesindeydi.

Her iki tahvilde de tezgahüstü işlemlerde TSİ 0900 itibarıyla piyasanın yönünü gösterebilecek seviyeler oluşmadı.

TCMB dün istisnai gün uyguladı ve politika faizinden fonlama yapmadı.