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Ekonomi

Borsa düştükçe kızlar soyunacak

iPhone ve spor giyim firması Puma bir başka tartışmalı ortak çalışmaya daha imza attı. Striptiz şov...

14 Eylül 2009 03:00

Tarihi icatlar arasına girmeye hak kazanan Apple iPhone birbirinden ilginç uygulamalarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

iPhone ve spor giyim firması Puma bir başka tartışmalı ortak çalışmaya daha imza attı. Striptiz şov...

Ücretsiz olarak yüklenebilen bu uygulama ABD sanayi endeksi Dow Jones'un günlük hareketlerini göstermek amacıyla oluşturuldu.

Puma marka giysiler içindeki kızlar endeksin yükselmesi ile giyinirken, endeks değer kaybettiğinde ise soyunmaya başlıyor.

Piyasalardaki düşüş yükseldiğinde ise kızlar striptiz şova başlıyor.

Bu programın bir diğer faydası ise Puma mağazalarında bu uygulamayı yüklemiş olan iPhone sahiplerine yüzde 20 indirim uygulanacak olması



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