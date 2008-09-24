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Ekonomi

Borsa düştü ve dolar yükseldi

Hisse senetleri dün yüzde 2,02 değer kaybetti. Serbest piyasada dolar 1,2380 YTL’ye, Euro 1,8270 YTL’ye yükseldi.

24 Eylül 2008 03:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 2,02 oranında değer kaybetti. Endeks günlük bazda 729,45 puan gerileyerek günü 35.454.17 puandan kapattı. Günlük işlem hacmi 1 milyar 257 milyon 5 bin 913 YTL olarak hesaplandı.

İkinci seans kapanışında, mali endeks 232,87 puan artarak 51.262,78 puana, sanayi endeksi 2,39 puan artarak 28.479,47 puana, hizmetler endeksi 300,10 puan artarak 25.039,73 puana yükseldi.

Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,46 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,01 oranında, hizmetler grubu hisseler ise ortalama yüzde 1,21 oranında değer kazandı.

İkinci seansta işlem gören toplam 324 hisse senedinden 146'sı değer kazandı, 92'si değer yitirdi, 86 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.

İkinci seansta, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Vakıfbank, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisseler oldu.

Dün hisse senetleri ortalama yüzde 0,51 oranında değer kaybetmiş ve endeks günlük bazda 186,54 puan gerileyerek günü 36.183,62 puandan kapatmıştı.

Döviz yükseldi

Serbest piyasada dünkü kapanışta 1,2360 YTL olan dolar, bugün günü 1,2380 YTL’den; 1,8060 YTL olan Euro 1,8270 YTL’den kapattı.

Bileşik faiz yükseldi

Dün getirisi 18,95 olan bileşik faizin bugünkü getirisi ise 19,16'ya yükseldi.

Parite seyri

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro-dolar paritesi 1,4729, sterlin-dolar paritesi 1,8558, yen-dolar paritesi ise 105,79 düzeyinde seyrediyor.

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