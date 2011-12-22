-Borsa düştü döviz yükseldi İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 155,87 puan ve ortalama yüzde 0,30 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 195,15 puan düşerek 51.591,56 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,38 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 39,28 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 155,87 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,30 değer yitirdi. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8890 liradan alınan dolar 1,8920 liradan, 2,4640 liradan alınan avro 2,4690 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8910 lira olan dolar güne 1,8850 liradan, 2,4670 lira olan avro 2,4660 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8850 lira, en yüksek 1,8870 lira, satışta en düşük 1,8930 lira, en yüksek 1,8950 lira seviyesinde işlem görüyor.