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Ekonomi

Borsa düştü İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2011 20:03

-Borsa düştü  İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 190,80 puan ve ortalama yüzde 0,36 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 117,49 puan azalarak 52.092,78 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,23 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 73,31 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 190,80 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,36 değer yitirdi.   -DOLAR/AVRO-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8500 liradan alınan dolar 1,8540 liradan, 2,4660 liradan alınan avro 2,4710 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8560 lira olan dolar güne 1,8560 liradan, 2,4860 lira olan avro 2,4780 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8440 lira, en yüksek 1,8480 lira, satışta en düşük 1,8510 lira, en yüksek 1,8560 lira seviyesinde işlem görüyor.

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