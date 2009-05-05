Borsa dört günde yüzde 13.11 arttı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,62 oranında değer kazandı.



Böylece endeks üst üste son 4 işlem gününü de artışla tamamlamış oldu. Endeksteki son dört günlük artış oranı yüzde 13,11'e ulaştı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 212,02 puan düşerek 33.014,23 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,64 oldu.



Böylece Bileşik Endeks 3 Ekim 2008 Cuma gününden bu yana ilk kez 33.000 puanın üstünde kapanmış oldu.



İlk seanstaki 1.055,56 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 843,52 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 2,62 değer kazandı.



Bileşik Endeks bu yıl en yüksek kapanışını 32.170,71 puanla dün yapmıştı.



