-BORSA DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,43 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 136,23 puan artarak 57.866,75 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,23 oldu. İlk seanstaki 1.006,76 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 870,53 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,43 değer yitirdi. Böylece endeksin üst üste 4 günlük çıkışı da sonlanmış oldu.