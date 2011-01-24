-BORSA DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,10 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 362,96 puan düşerek 65.201,71 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,55 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 362,64 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 725,60 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,10 değer yitirdi.