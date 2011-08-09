-BORSA DEĞER KAZANDI, DÖVİZ YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,30 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 2.491,99 puan artarak 52.961,21 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 4,94 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 1.814,28 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 677,71 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,30 değer kazandı. -DOLAR/AVRO- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7650 liradan alınan dolar 1,7750 liradan, 2,5150 liradan alınan avro 2,5250 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7540 lira olan dolar güne 1,7880 liradan, 2,4850 lira olan avro 2,5450 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7650 lira, en yüksek 1,7705 lira, satışta en düşük 1,7740 lira, en yüksek 1,7765 lira seviyesinde işlem görüyor.